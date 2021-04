Ecco quanto dura, secondo la scienza, uno sballo da cannabis

Non c'è una stima di tempo precisa che indichi alla perfezione quanto duri l'effetto della cannabis e, se probabilmente si farà una domanda del genere a un consumatore, si avrà sempre una risposta differente. Una nuova meta-analisi di 80 articoli ha ridotto questo lasso di tempo cercando di trovare una risposta definitiva.

Secondo lo studio, infatti, l'effetto potrebbero durare per un periodo compreso tra 3 e 10 ore. Questa risposta ci torna utile per aiutare gli utenti a prendere decisioni migliori sullo svolgimento di attività (come guidare) dopo aver consumato della cannabis.

Sono stati analizzati 80 articoli e il team di esperti ha analizzato 1.534 "risultati di performance" di persone che avevano assunto cannabis; cioè, come queste persone si sono comportate alla guida o durante lo svolgimento di compiti cognitivi equivalenti in varie fasi dopo l'assunzione di cannabis. Il tempo dell'effetto si basava su tre fattori distinti:

La potenza della dosa di THC; Se la cannabis è stata inalata o assunta per via orale sotto forma di cibo, capsule o gocce; Se la persona che l'assumeva era un utente occasionale o regolare di cannabis.

"La nostra analisi indica che lo 'sballo' può durare fino a 10 ore se si consumano dosi elevate di THC per via orale. Una durata più tipica, tuttavia, è di quattro ore, quando vengono consumate dosi inferiori di THC tramite fumo o vaporizzazione e vengono intraprese attività più semplici", afferma Danielle McCartney dell'Università di Sydney (USYD) in Australia. "Questo sballo può estendersi fino a sei o sette ore se vengono inalate dosi più elevate di THC e vengono valutate attività complesse, come la guida".

La legalizzazione della cannabis ha un effetto molto curioso sulle vendite di patatine e gelati, mentre la marijuana ha un effetto molto utile negli adulti.