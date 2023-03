Quanto dura di solito uno smartphone? 5 brand dall'ampio supporto software

Avete presente quella sensazione che si prova quando brand come Samsung annunciano la fine del supporto su determinati dispositivi e tra quelli c'è proprio il vostro? Ecco, purtroppo si tratta di un processo del tutto fisiologico e anche Apple e altri brand hanno un loro sistema di "follow up".

Tuttavia, proprio Samsung è tra i produttori più virtuosi quando si parla di supporto a medio e lungo termine per i propri prodotti, fornendo anni di aggiornamenti di sistema e di patch di sicurezza.

Il gruppo sudcoreano garantisce attualmente quattro anni di major update e due ulteriori di patch per i dispositivi flagship e premium della serie Galaxy S e i prodotti foldable della gamma Galaxy Z, sia Flip che Fold.

Apple, a sua volta, continua a fornire ben cinque anni di major update al sistema operativo iOS e propone una politica molto precisa anche in termini di supporto hardware per i dispositivi più datati, facendo affidamento su due scaglioni di supporto a lungo termine. Dopo un certo periodo dalla commercializzazione, i prodotti Apple diventano vintage o obsoleti e con loro vengono meno tutti i vantaggi relativi anche ai pezzi di ricambio.

OPPO resta in cima alle preferenze nel mercato Android quando si parla di supporto software, soprattutto dopo l'estensione a quattro anni di aggiornamenti di sistema e uno ulteriore per un totale di cinque per le patch di sicurezza.

Di pari passo, anche OnePlus ha adottato una politica sovrapponibile in termini di aggiornamenti software per i suoi apprezzati flagship killer. Non a caso, vista la partnership tra i due brand.

Ultimo ma non per importanza, Google con i suoi favolosi Pixel, sui quali il supporto ai major update è garantito per tre anni e un totale di cinque per le patch. Certo, qualcuno potrebbe storcere il naso, ma ricordiamo l'enorme privilegio dei Pixel, ovvero quello di poter contare aggiornamenti all'alba dell'annuncio della nuova versione Android, con mesi di anticipo rispetto al resto del mercato, oltre alle feature esclusive dedicate proprio ai prodotti Made By Google.