Quanto dura lo SPID di Poste? Tutte le informazioni sulla scadenza

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, è possibile fare lo SPID senza andare in Posta, direttamente da casa attraverso la procedura indicata a più riprese. Tuttavia, in molti non sanno che le credenziali SPID sono soggette a scadenza, in alcuni casi.

Partiamo col dire che lo SPID di Poste non ha scadenza ed una volta effettuata la registrazione non sarà necessario rinnovarlo ad intervalli regolari. Ciò accade anche se si sono smarrite le credenziali dello SPID di Poste, che possono essere recuperate seguendo gli step della guida che abbiamo pubblicato su queste pagine.

Alcuno gestori però propongono SPID con validità di due anni, dopo il quale si rinnova in maniera automatica dopo la notifica all'utente via mail.

Discorso diverso meritano le credenziali SPID. Nel caso di Poste, infatti, la password ha una scadenza di 180 giorni: ciò vuol dire che se io cambio la password oggi e provo ad accedervi tra 180 giorni, il sistema mi farà effettuare il login, ma subito dopo mi chiederà di inserire una nuova password da utilizzare successivamente. Si tratta di un sistema di sicurezza molto efficace che rispetta a pieno i consigli dei ricercatori, che chiedono agli utenti di modificare la parola d'accesso dei propri account ad intervalli regolari.