Quanto dura la vita dei tardigradi? Viaggio nelle incredibili capacità di questi organismi

I tardigradi sono creature affascinanti e speciali che sono riuscite a farsi amare sia per la loro buffa forma a salsicciotto, sia per le loro incredibili capacità di sopravvivenza. Ma quanto vivono realmente i Tardigradi?

Ci siamo spesso occupati, all’interno delle nostre news, dei tardigradi e delle loro incredibili capacità di sopravvivenza. Benché questi piccoli animaletti (misurano infatti 1, 1.5 mm o meno) siano ubiquitari sul nostro pianeta e riescano a vivere all’interno di ambienti estremamente ostili alla vita, vi sono dei posti in cui le condizioni ambientali e di umidità sono perfette e non costringono l’animale ad attivare i meccanismi di difesa per resistere alle condizioni avverse. Questi luoghi sono solitamente estremamente umidi come, per esempio, il manto di muschio che possiamo trovare sulle rocce vicino ai fiumi.

Quando si trova in condizioni ottimali, con tanta acqua e tanto cibo, il tardigrado può vivere fino a 2.5 anni benché questo traguardo sia raro da raggiungere. Ovviamente, grazie alla criptobiosi possono allungare la loro vita anche se in uno stato “dormiente”. La criptobiosi del tardigrado è il meccanismo fisiologico che gli permette di sopravvivere negli ambienti ostili. Quando si attiva questo processo, il suo metabolismo rallenta e così il fabbisogno di ossigeno da parte delle cellule che si svuotano quasi completamente di acqua. Probabilmente esiste anche una proteina che protegge le cellule e tutte le molecole delicate presenti in esse, come il DNA, garantendo che queste non si rompano durante il periodo di stasi.

In questo stato l’animale sembra quasi morto ma proprio grazie a questo meccanismo esso può eludere la morte. È stato osservato, in un esperimento pubblicato su Cryobiology, che alcuni tardigradi sono rimasti congelati per 30 anni prima di riattivarsi con temperature più alte e l’umidità. È stato osservato che questi animali possono sopravvivere in un range di temperature da -200°C a +151°C in criptobiosi. Non solo la temperatura, ma neppure le altissime pressioni o elevate concentrazioni di inquinanti riescono a uccidere il tardigrado.

La loro resistenza è stata testata persino nello spazio dove sono stati esposti alla radiazione del sole e dei raggi gamma. È bastato riporli in un ambiente più confortevole ed umido per vederli nuovamente attivi e vegeti. Tuttavia, probabilmente, questo stato di stasi non può durare per sempre e non tutti i tardigradi riescono a sopravvivere a condizioni avverse perché comunque questi stress estremi alterano in qualche modo la fisiologia di questi incredibili esserini.