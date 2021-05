Quanto dura una TV OLED? Praticamente all'infinito, ma solo per certi modelli

Quando si parla di televisori ci sono diverse distinzioni fondamentali che condizionano l’acquisto, tra cui la differenza tra TV LED e OLED. Entrambi i pannelli hanno i propri vantaggi e svantaggi come non solo la qualità visiva e il funzionamento, ma anche - e forse soprattutto - la durata di vita. Dunque, quanto dura un TV OLED?

La risposta è variata con il passare degli anni e varierà ancora con il passare del tempo, ma ormai il progresso tecnologico ha permesso ai TV con tale pannello di raggiungere una durata estremamente elevata. Ancora nel 2016 l’allora vicepresidente di LG Electronics Lee Byung-chul dichiarò alla stampa coreana che se i primi esemplari prodotti nel 2013 avevano un’aspettativa di vita che andava dalle 14.000 alle 36.000 ore (circa cinque anni con utilizzo per otto ore al giorno), i televisori OLED della generazione del 2016 garantivano una durata che andava anche oltre le 100.000 ore.

In altre parole, già cinque anni fa i TV OLED riuscivano a passare i 30 anni di vita con un utilizzo pari anche a 10 ore al giorno. Per questo si parla di una durata "infinita", o meglio estremamente elevata, ma limitata ai modelli in commercio dal 2016 in avanti. Il problema inizialmente riguardava le componenti organiche originariamente usate per la produzione di pannelli OLED, in quanto un utilizzo logorante poteva causare il burn-in. Grazie a soluzioni sempre più innovative, si è riusciti ad arginare questo problema e a raggiungere cifre inizialmente inimmaginabili. Se, quindi, siete entrati in possesso di un TV OLED nel corso degli ultimi anni, non dovrete preoccuparvi di cambiare televisore per molto tempo.

