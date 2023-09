Quanto durano i palloncini ad elio? La risposta non è così semplice

Ti è mai capitato di organizzare una festa e di addobbare la location con palloncini pieni di elio? E perché il giorno successivo sono mezzi sgonfi e cadenti? Insomma, oggi scoprirai quanto durano queste decorazioni così speciali!

Partiamo dalla base: il palloncini. La stragrande maggioranza di questi è realizzata in lattice, un materiale piuttosto poroso, d’altro canto l’atomo di elio è davvero minuscolo e per questo motivo riesce ad oltrepassare i confini delineati dalle pareti del palloncino; questo processo è chiamato “diffusione”. Non a caso, in commercio si trovano i più spessi e meno porosi “helium-grade baloons”.

I più attenti, invece, avranno notato che i celebri palloncini a tema per San Valentino o per un diciottesimo sono molto più resistenti, rispetto a quelli comuni. Il motivo risiede sempre nella tipologia di palloncino! Infatti, quelli sono costituiti da un sottilissimo strato di pellicola metallica che gli vale il nome di palloncini di alluminio o di mylar.

In media, un palloncino pieno di elio e in lattice impiega tra le sei e le otto ore per sgonfiarsi totalmente, mentre quelli fatti di alluminio possono sopravvivere diversi giorni o addirittura settimane.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla temperatura: se sottoposto a calore il gas elio si espande, mentre durante la stagione fredda si contrae. Ergo, stai attento a lasciare nell’auto rovente i tuoi preziosi palloncini, perché potrebbero scoppiare. D’altro canto, se la stanza in cui sono le decorazioni è fredda, queste potrebbero restringersi e diminuire in altezza. Per massimizzare il tempo di galleggiamento, conviene tenerli in una stanza a temperatura ambiente e fresca.