Quanto tempo durano le specie prima che si estinguano?

Lo sappiamo e il concetto non ci è di certo nuovo: a causa della distruzione dell'habitat, del cambiamento climatico e di una serie di altri fattori, piante e animali stanno scomparendo dal pianeta più velocemente di sempre. Quanto possono durare le specie prima della loro estinzione?

La risposta varia a seconda della specie e a seconda dell'era geologica che stiamo analizzando. Ad esempio, la media per i mammiferi dell'era Cenozoica è di 3.21 milioni di anni, con i mammiferi più grandi che sono durati più a lungo dei mammiferi più piccoli, secondo uno studio del 2013. Per le specie di invertebrati la durata è ancora più impressionante: tra i 5 e i 10 milioni di anni. Oggi, i mammiferi esistono da circa 1 a 2 milioni di anni.

Questi numeri, però, sono molto controversi e c'è un dibattito attualmente sulla loro credibilità. "È più facile pensare in termini di [..] tassi di mortalità, in gran parte perché ci sono alcune specie che vivono molto a lungo", ha dichiarato Stuart Pimm, uno dei principali esperti di estinzione presso la Nicholas School of the Environment della Duke University.

Secondo alcuni esperti esiste un tasso di estinzione "di fondo", che sostanzialmente ci indica il numero di generi e specie che si potrebbero estinguere entro un lasso di tempo. Secondo Pinn, questo numero corrisponde a circa una specie - considerando 1 milioni di specie - all'anno. Ciò significa che se ci fossero un milione di specie sul pianeta, se ne estinguerebbe una all'anno. Per fare un confronto, oggi ci sono circa 8.7 milioni di specie sul pianeta, secondo uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology.

Tuttavia, pure questo numero è molto dibattuto e varia molto (da 0.1 a 2 per ogni milione all'anno). Una cosa su cui gli esperti concordano è che il tasso di estinzione moderno è troppo alto: "le specie si stanno adattando il più velocemente possibile", afferma infine Pimm. "Ma alla fine la fortuna si esaurisce e non si adattano abbastanza velocemente, scompaiono".