Quanto durano le Storie di Instagram? La guida alla funzione più usata del social

Le Stories di Instagram hanno fatto la fortuna del social network di Mark Zuckerberg. Introdotte nell'agosto del 2016, hanno registrato un incremento dell'utilizzo esponenziale, e secondo i dati diffusi dalla compagnia oggi sono utilizzate da oltre 500 milioni di utenti. Ma quanto durano?

In termini di durata, i video e le fotografie inseriti in una Storia hanno un limite massimo di 15 secondi. Se si sfora il tempo limite, l'applicazione provvederà a crearne una nuova, per non tagliare la clip e fare in modo che sia visibile a mo di filmato.

Per quanto riguarda la scadenza, invece, come noto ormai a tutti le Storie dopo 24 ore verranno eliminate in automatico, e probabilmente proprio questo aspetto ha contribuito al loro successo, dal momento che non entrano nel News Feed personale dell'utente e nemmeno nel profilo insieme alle fotografie "permanenti" che sono incluse nei post.

Instagram nel corso degli anni ha lavorato alacremente per espandere le funzioni delle Stories, includendo gli sticker, ma anche i sondaggi ed i quiz che sono utilizzati soprattutto dai VIP per dare il via a vere e proprie sessioni di Q&A. Inoltre, è anche possibile aggiungere degli effetti (creati da terze parti) per renderle più carine.

