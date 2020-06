La durata delle cure parentali è il segreto della grande intelligenza di questi uccelli

In un nuovo studio si mette in correlazione la durata delle cure parentali ed il ruolo della genitorialità come fattore fondamentale per l’intelligenza di alcune specie appartenenti alla famiglia dei Corvidae.

Abbiamo visto in news precedenti come i corvi siano alcuni tra gli animali più intelligenti, capaci perfino di usare strumenti per procurarsi del cibo o usare la loro astuzia per adattarsi a situazioni nuove. Un nuovo studio, pubblicato su Philosophical Transactions of the Royal Society B, mette in evidenza l’importanza di una cura della prole estesa nel tempo e l’importanza dei genitori per lo sviluppo delle abilità e della spiccata intelligenza di alcune specie di uccelli appartenenti alla famiglia Corvidae. Non è del resto un caso che alcuni tra gli animali più intelligenti in natura (come per esempio delfini ed elefanti) vivano un periodo estremamente lungo nel quale vengono supportati in tutto dai genitori. Per capire il ruolo dei genitori, gli scienziati hanno osservato in natura due specie: la ghiandaia siberiana (Perisoreus infaustus) ed il Corvo della Nuova Caledonia (Corvus moneduloides), entrambi appartenenti alla famiglia Corvidae.

Le ghiandaie siberiane hanno una prole che può restare con i genitori per quattro anni, e gli scienziati hanno osservato che quanto più tempo la prole rimane con i genitori, maggiori sono i benefici: osservare i genitori, infatti, ha fatto sì che gli uccelli della nuova generazione imparassero molte più tecniche di sopravvivenza che si traducevano in una vita in salute e più lunga, quindi una maggior possibilità di mettere al mondo altra prole. Osservando i Corvi della Nuova Caldonia, invece, gli scienziati hanno notato come l’abilità di sapere usare strumenti non sia innata, ma qualcosa che viene insegnata dai genitori. Del resto, questi corvi hanno un cervello estremamente sviluppato in rapporto alla massa corporea.

Anche in questo caso, la prole può restare con i genitori per un tempo lungo, circa tre anni, durante il quale osservano i genitori mentre usano strumenti per ottenere del cibo. Non solo, però. Gli adulti lasciano alla prole i propri strumenti in modo che questa possa esercitarsi per conto proprio ed imparare ad usarli. Da questo punto di vista, ci dicono gli scienziati che hanno preso parte allo studio, non è da trascurare l’importanza delle cure parentali estese ed il ruolo dei genitori nello sviluppo intellettivo di queste specie.