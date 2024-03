Quanto è durata l'eclissi solare più lunga della storia? Resterete delusi

Le eclissi solari totali occupano un posto d'onore tra gli eventi astronomici più incredibili, regalandoci momenti di pura meraviglia. Fra queste, alcune si distinguono per la loro durata eccezionale, catapultandoci in una dimensione dove il tempo sembra dilatarsi.

Il record storico per la più lunga eclissi solare totale misurata con precisione ci riporta al 20 giugno 1955, quando il sole fu oscurato per 7 minuti e 8 secondi, un evento che incantò gli osservatori in Sri Lanka e parti del Sud-est asiatico.

Questo record, tuttavia, è destinato a essere superato. Nel 2150, gli astronomi prevedono un'eclissi ancora più lunga, di 7 minuti e 14 secondi, segnando l'inizio di un'era dorata per gli appassionati di eclissi, con eventi previsti fino a 7 minuti e 29 secondi di totale oscurità solare nella tarda parte del XXII secolo.

Ma queste meraviglie del cielo sono ben lontane dalle eclissi primordiali, che, nei tempi dei dinosauri, potevano durare ancora di più, quando la luna era più vicina alla terra. La danza cosmica di terra, luna e sole crea queste spettacolari coreografie celesti, il cui apice si raggiunge sotto condizioni astronomiche perfettamente allineate.

La distanza dal sole, la vicinanza della luna, la posizione rispetto all'equatore e l'angolazione dell'osservazione sono tutti fattori che determinano la durata di un'eclissi. Le previsioni suggeriscono che sotto le condizioni attuali, un'eclissi potrebbe durare al massimo 7 minuti e 31 secondi, ma l'allineamento necessario è così raro che eventi di tale durata restano, per ora, al di fuori della nostra esperienza.

Mentre ci prepariamo a osservare quelle future, ricordiamo che ogni eclissi, breve o lunga che sia, è un promemoria della nostra posizione nell'universo e del continuo movimento dei corpi celesti che definiscono il nostro tempo e il nostro spazio (a proposito, ecco come costruire degli occhiali in casa per osservarla).

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.