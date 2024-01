Quanto durerà la batteria di Vision Pro? Pochissimo: c'è la conferma di Apple

Sono passate solo poche ore dal grande annuncio: Apple Vision Pro arriverà il 2 febbraio 2024 negli Apple Store e sul negozio online della Mela Morsicata, anche se solo negli Stati Uniti. Parallelamente, il colosso di Cupertino si è lasciato scappare la (pessima?) durata della batteria di Apple Vision Pro.

Con la press release di Apple in cui viene annunciata la disponibilità di Vision Pro a partire dall'inizio del prossimo mese, l'azienda ha anche confermato che ogni battery pack del visore garantirà fino a 2,5 ore di riproduzione video in 2D, ovvero 30 minuti in più della durata garantita da una singola ricarica della batteria in applicativi "general use".

In soldoni, ciò significa che la batteria di Apple Vision Pro durerà 120-150 minuti al massimo, a seconda dell'utilizzo che ne farete. Quando Apple Vision Pro è stato annunciato ufficialmente dal colosso di Cupertino, alla WWDC di giugno, era già emerso che la durata della sua batteria sarebbe stata molto bassa, con una serie di rumor che si sono concentrati proprio su tempi compresi tra le due e le tre ore. Quella appena rilasciata da Apple, insomma, è una conferma ufficiale dei leak degli ultimi mesi, anche se ad alcuni utenti potrebbe far storcere il naso.

D'altro canto, considerato il prezzo elevato di Apple Vision Pro (3.499 Dollari, negli Stati Uniti d'America), molti fan si aspettavano una batteria molto più longeva di quella infine implementata da Cupertino. Tuttavia, bisogna anche ricordare che la batteria di Vision Pro è esterna e può essere cambiata "in corsa": acquistando almeno un battery pack aggiuntivo oltre a quello incluso nella confezione, insomma, potrete arrivare a quattro ore e mezza o cinque ore di riproduzione video.

Stranamente, però, nelle scorse ore è scomparso dalla pagina prodotto sul sito di Apple dedicata a Vision Pro il riferimento al fatto che il visore può essere usato senza timore che la batteria si scarichi quando viene connesso ad un battery pack esterno a sua volta collegato alla corrente. Non è chiaro il perché della rimozione di questa indicazione, ma sicuramente ne sapremo di più man mano che i primi hands-on sul visore appariranno online.