Quanto durerà la carenza dei chip? Ancora per poco, secondo Qualcomm!

Lo shortage tiene banco ormai da più di un anno. Se in molti hanno imparato a conviverci, soprattutto in ambito gaming grazie anche ai servizi di Cloud Gaming, come evidenziato nella nostra prova di GeForce NOW RTX 3080, altrettanti aspettano ancora la fine per poter lavorare col proprio PC.

In molti si sono espressi sull'argomento e nel nostro speciale sullo shortage per il 2022 di PC e Console abbiamo riportato i pareri più autorevoli del nostro settore di competenza, tra cui le dichiarazioni di Pat Gelsinger, CEO di Intel, e della D.ssa Lisa Su di AMD.

A condividere le sue idee, oggi, è il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, una delle aziende più attive sul panorama smartphone, grazie alla sua linea di SoC Snapdragon con architettura ARM.

In netta controtendenza con i suoi colleghi del settore, Amon sostiene che la situazione potrebbe tranquillizzarsi prima del previsto e probabilmente già nel 2022. Se già il 2021 è stato più florido del 2020, il prossimo anno il miglioramento sarà ancora più evidente, sempre secondo le proiezioni del CEO di Qualcomm.

Nel mentre, Qualcomm ha svelato la console portatile Razer, un prodotto molto interessante, animato dal chip Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Allo stesso modo, l'azienda di Amon ha annunciato l'arrivo del suo prossimo SoC top di gamma, primo ad abbandonare la numerazione tradizionale a tre cifre e che prenderà il nome di Snapdragon 8 Gen 1.