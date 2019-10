Quanto durerà ancora il leggendario telescopio spaziale Hubble?

Il telescopio spaziale Hubble è una vera e propria leggenda nel campo dell'astronomia. Lanciato il 24 aprile 1990, lo strumento con uno specchio da 2.4 metri ha osservato incessantemente l'Universo per quasi trent'anni. Una domanda è lecita quindi: quanto durerà ancora Hubble?

La NASA ha finanziato ufficialmente le sue operazioni fino al 30 giugno 2021 (ovviamente potrà prolungare questa data più avanti). Tuttavia, Hubble non si trova totalmente fuori dall'atmosfera terrestre, ma nell'orbita terrestre bassa.

Alla fine infatti, il telescopio è destinato a ritornare sulla Terra, schiantandosi. Questo avverrà entro la metà del 2030, indipendentemente dallo stato operativo dello strumento. L'orbita di Hubble può essere ancora modificata però, ad esempio da un veicolo spaziale, per tornare operativo.

Gli strumenti a bordo potrebbero durare molto di più, anche se alcuni di essi non sono più completamente operativi. Alcune parti non funzionano più o devono essere accuratamente mascherate attraverso il software, per garantire che i dati ottenuti siano accurati. Anche con queste limitazioni, comunque, il telescopio è ancora una risorsa inestimabile per la scienza.

Hubble infatti continuerà ad essere utile, anche con l'arrivo dei telescopi di prossima generazione come il James Webb. Il secondo non andrà a sostituire completamente il primo, anzi, i due strumenti saranno complementari. Quindi è del tutto possibile che la NASA estenda nuovamente le operazioni di Hubble dopo il 2021, a condizione che il telescopio possa ancora utilizzare alcuni dei suoi strumenti.

L'ultimo aggiornamento di Hubble risale al 2009, quando i membri dell'equipaggio dell'Atlantis installarono nuovi strumenti come il Cosmic Origins Spectrograph (COS) e la Wide Field Camera 3 (WFC3), oltre a sostituirne altri (come le batterie e il giroscopio).

Infine, per rispondere alla domanda posta nel titolo di questa notizia, non è ancora chiaro il futuro del leggendario telescopio spaziale. Secondo il sito web dell'Agenzia spaziale europea, "non esiste una data fissa per la pensione di Hubble. Hubble continuerà a funzionare fino a quando i suoi componenti funzioneranno e fornirà un buon servizio alla comunità scientifica."

La storia dello strumento è lungi dall'essere finita. E a noi va bene così.