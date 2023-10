Duro colpo ad uno dei gruppi hacker più famosi al mondo: coinvolta anche la Polizia

Maxi operazione della Polizia Internazionale ai danni di Ragnar Locker, uno dei gruppi hacker più pericolosi e noti al mondo. In Italia l’operazione è stata condotta dalla Polizia Postale, sotto la direzione della Procura di Milano.

Dopo una serie di lunghe indagini, gli uomini della Polizia sono stati in grado di individuare e fermare in Francia un 35enne considerato la figura di spicco del gruppo di hacker, che si era specializzato in attacchi informatici di tipo ransomware, che avevano preso di mira anche l’ospedale israeliano Mayanei Hayeshua di Tel Aviv e la principale compagnia aerea portoghese. Le indagini hanno portato al collegamento di 168 al gruppo di hacker: secondo quanto emerso il 35enne arrestato sviluppava software malevoli per la cifratura dei dati delle aziende e sarebbe residente nella Repubblica Ceca pur essendo di origini russe.

In Italia gli attacchi di Ragnar Locker avevano colpito dal 2020 l’Azienda Ospedaliera di Alessandra, ma anche Campari e Dollmar. Complessivamente le richieste di riscatto si aggirerebbero tra 5 e 70 milioni di Dollari, ma anche a fronte del pagamento non è mai avvenuta la restituzione dei dati, ma seguiva un ricatto con la minaccia di pubblicare i dati rubati sul darkweb, con conseguente richiesta di ulteriori somme di denaro.



Ricordiamo che qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato una guida che spiega come proteggersi dal furto d'identità.