Duro colpo per TikTok: il CEO Kevin Mayer si dimette dopo soli tre mesi

Kevin Mayer, CEO di TikTok, si è dimesso. La notizia sta già facendo il giro del mondo e arriva in seguito al ban dell'app negli Stati Uniti d'America. La società ha già affermato che citerà in giudizio l'amministrazione Trump, ma nel frattempo TikTok sta subendo un colpo dopo l'altro e alcuni colossi del mondo tech sono pronti all'acquisizione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e The Washington Post, Mayer, che in passato aveva coperto anche un ruolo di spicco in The Walt Disney Company, era diventato amministratore delegato di TikTok solamente tre mesi fa, a metà maggio 2020. Insomma, si tratta di un duro colpo per l'azienda dietro al popolare social network dei "balletti", che attualmente si trova in una situazione non esattamente rosea a causa della decisione presa dall'amministrazione Trump.

Quest'ultima ha accusato Bytedance, la società cinese che gestisce TikTok, di essere un problema per la sicurezza nazionale. Per questo motivo, per rimanere attive, le attività statunitensi di TikTok dovranno essere vendute a terzi. Ci sono diversi colossi del mondo tech interessati e l'azienda dovrà dunque cercare un acquirente entro il 12 novembre 2020, data in cui l'ordine esecutivo diventerà effettivamente realtà.

In "pole position" sembra esserci Microsoft, ma recentemente sono emerse delle voci di corridoio che vedono interessate anche aziende come Alphabet Inc, Twitter e Oracle. Cosa succederà nei prossimi mesi? Staremo a vedere. Quel che è certo è che la questione del ban USA di TikTok farà parlare ancora molto di sé.