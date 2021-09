DVB-S2, dal 1 Ottobre un canale Mediaset sarà visibile solo in HD su satellite

Il passaggio al DVB-S2 dei canali Mediaset continuerà anche il 1 Ottobre 2021 con una nuova rete generalista del Biscione che potrà essere vista solo in alta definizione sui decoder Tivùsat HD o 4K.

Nello specifico, tra poco più di 24 giorni sarà la volta di Italia 1, che analogamente a quanto avvenuto il 1 Luglio 2021 con Rete 4 sarà trasmesso solo in alta definizione sulla piattaforma satellitare. Il 1 Ottobre2021, infatti, si "spegnerà" la versione SD della rete più giovane delle tre, motivo per cui consigliamo di effettuare tutte le verifiche del caso onde ritrovarvi di fronte a spiacevoli sorprese.

L'ultimo canale Mediaset a passare sarà Canale 5, il 1 Gennaio 2022: la scelta è stata presa probabilmente per ragioni di audience. Canale 5 infatti tra i tre è il più visto e l'emittente di Cologno Monzese vuole dare ai propri spettatori tutto il tempo necessario per adattarsi.

Per vedere Italia 1 HD e Rete 4 HD sarà necessario dotarsi di decoder HD oppure 4K o, in alternativa di una CAM in grado di ricevere il segnale. "Queste modifiche sono legate a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si svilupperà nei prossimi mesi con il passaggio in HD di altri canali importanti come Italia 1, Canale 5 e tutti i canali della Rai" viene evidenziato da Tivùsat.