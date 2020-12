DVB-S2: oltre 20 canali TV da oggi visibili solo in HD o 4K, ecco come

Come ampiamente preannunciato negli scorsi giorni, oggi 18 Dicembre 2020 è una giornata molto importante per la transizione al DVB-S2, dal momento che oltre venti canali non sono più visibile in SD. Per questo motivo, è necessaria la sintonizzazione dei propri apparecchi.

Scendendo nei dettagli, dalla mezzanotte di oggi i 23 TGR Rai potranno essere visti solo con decoder satellitari HD o 4K, a cui si aggiungono i canali Rai Radio. Complessivamente, grazie a questa transizione aumenta sensibilmente il numero dei canali accessibili in maniera totalmente gratuita su Tivùsat, che arriva a 180, di cui 55 in HD e 7 in 4K.

Gli utenti che sono dotati delle apparecchiature compatibili con il DVB-S2, non dovranno fare altro che effettuare la sintonizzazione per agganciare a pieno le novità studiate da Tivùsat.

Per verificare la compatibilità rinnoviamo l'invito a collegarsi ad uno dei tanti canali in HD presenti su Tivùsat: se riuscite a vederlo regolarmente, il vostro decoder è compatibile, in caso contrario no.

Il consiglio è comunque di effettuare tutte le verifiche del caso a stretto giro di orologio, dal momento che entro fine 2020 passeranno al DVB-S2 anche i canali Mediaset, Discovery, Sky e di tante altre emittenti televisive. Il tempo stringe, insomma, ed il pericolo di farsi trovare impreparati è elevato.