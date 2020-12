DVB-S2, altri due canali TV cambiano frequenze: come sintonizzarli

Dopo lo switch off al DVB-T2 di cinque canali di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, altri due network hanno effettuato la transizione al nuovo standard HD, motivo per cui è necessaria la risintonizzazione.

Si tratta di Food Network e DMAX, che saranno visibili in HD. Per quanto concerne il primo, che rientra nel gruppo Discovery, sono state modificate le frequenze della trasmissione via satellite, mentre la numerazione resta al 53.

Gli abbonati Tivùsat non dovranno fare altro che avviare la ricerca dei canali attraverso il proprio decoder o cam compatibile.

Lo stesso vale anche per DMax, che ha cambiato frequenza su decoder satellitare e dovrà essere nuovamente ricercato attraverso la sintonizzazione automatica inserita nei decoder o TV per agganciarlo.

Se invece non siete in possesso di un decoder Tivùsat, per trovare Food Network HD bisognerà cercare la frequenza 36 UHF (594 MHz) in tutta Italia e 46 UHF (674 Mhz) in Sardegna. Per DMAX HD invece la frequenza è 47 UHF (682 Mhz) in Italia e 56 UHF (754 MHz) in Sardegna.

La modifica si applica anche ai decoder Sky, ma in questo caso non bisognerà fare nulla in quanto il decoder provvederà ad effettuare la sintonizzazione automatica al momento delle modifiche.

Ricordiamo che lo switch off al DVB-S2 continuerà anche nei prossimi mesi.