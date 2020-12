DVB-S2, anche La7 ed altri canali TV Mediaset passano all'HD e 4K: la lista completa

Continuano le operazioni di transizione al DVB-S2 per i canali satellitari. Alla nutrita cerchia di network che negli scorsi giorni sono passati al nuovo standard di Tivùsat, che garantisce la visione dei contenuti in HD e 4K con il nuovo standard H.264/MPEG-4.

Per quanto riguarda i canali Mediaset, da ieri 28 Dicembre è stata la volta di Iris, La5, Medaiset Italia Due, Mediaset Extra, TGCom24, Topcrime, Boing, Cartoonito e Focus. Questi si aggiungono a Mediaset 20 HD, che già da tempo viene trasmesso alla posizione 20 e 120: in fase di sintonizzazione potrebbe quindi crearsi un conflitto.

Dalla giornata di oggi, 29 Dicembre 2020, sono passati all'alta definizione anche i canali del gruppo Cairo: si tratta di La7 HD, La7 e La7 D, che vengono trasmessi utilizzando il codec video H.264.

Nel corso dei prossimi giorni si concluderà lo switch off ed anche Sky, Discovery e le altre emittenti trasmetteranno in HD via satellite.

Come sempre, consigliamo di effettuare le verifiche del caso in tempo per evitare di farvi trovare impreparati: per controllare se il vostro decoder è compatibile basta semplicemente collegarsi a Rai 1 HD o Canale 5 HD. Se riuscite a vederli, non dovrete fare nulla, altrimenti bisogna adeguare le apparecchiature.



Per tutte le informazioni sullo switch off al DVB-S2 e DVB-T2, vi rimandiamo al nostro speciale.