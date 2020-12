DVB-S2, pronto il passaggio di altri canali TV: tocca alla Rai, ecco come vederli

Dopo lo switch off di TV8 al DVB-S2, altri canali sono pronti a passare al nuovo standard di trasmissione satellitare già dai prossimi giorni.

Come stabilito dal calendario stilato da Tivùsat, infatti, dal 18 Dicembre tutti i 23 canali del TG Regionale Rai ed i canali Rai Radio saranno visibili solo con decoder satellitari HD o 4K.

Si tratta del penultimo step, dal momento che il 31 Dicembre 2020 toccherà a Mediaset, che inizierà a trasmettere su satellite solo in DVB-S2 tutti i propri canali, a cui si aggiungeranno anche altri network tra cui La7d.

Il consiglio per evitare di trovarvi impreparati allo switch è il solito: per verificare la compatibilità del vostro decoder satellitare basta semplicemente collegarvi ad un qualsiasi canale attualmente trasmesso in HD e vedere se riuscite a riceverlo. In caso affermativo, dal 18 Dicembre non dovrete fare altro che effettuare una ricerca canali per agganciare la novità, altrimenti consigliamo di rivolgervi ad un rivenditore per acquistare un dispositivo Tivùsat HD/4K in quanto entro il 2021 la maggior parte dei canali libererà le frequenze e passeranno al DVB-S2 e non saranno più visibili alla risoluzione SD.

Anche dal fronte del digitale terrestre, abbiamo segnalato tante novità nel corso del weekend. I prossimi mesi saranno cruciali.