DVB-S2: nei prossimi giorni un altro popolare canale TV non sarà più visibile in SD

Dopo il cambio di frequenza di due canali TV, di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle ultime ore, un altro popolare canale televisivo si appresta a passare al DVB-S2, che lo renderà visibile solo in alta definizione dai TV e decoder compatibili.

Si tratta di TV8, che dal prossimo 14 Dicembre passerà al DVB-S2. Si tratta di un canale molto seguito dagli spettatori italiani, in quanto propone una programmazione variegata che include sia talk show che eventi sportivi in chiaro.

Coloro che non sono in possesso di un decoder satellitare in HD o 4K non potranno continuare la visione, motivo per cui consigliamo di effettuare tutte le verifiche del caso per evitare di trovarsi impreparati di fronte a questo cambiamento.

La verifica è semplice: basta semplicemente collegarsi ad un qualsiasi canale in HD, come Canale 5 HD, e vedere se il vostro TV riesce a visualizzare correttamente le immagini. In caso affermativo, dal 14 Dicembre non dovrete fare nulla a parte effettuare la risintonizzazione dei canali, in caso negativo invece bisognerà acquistare un decoder satellitare in HD o 4K o, in alternativa una cam per il vostro televisore.

La transazione al DVB-S2 continuerà anche nei prossimi giorni, e si concluderà il 31 Dicembre, quando anche Medaiset passerà al nuovo standard.