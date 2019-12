DVB-T2, Bonus TV al via da oggi: come richiederlo, requisiti ISEE

Ad un mese esatto dalla pubblicazione del decreto interministeriale del MISE e MEF, diventa ufficialmente attivo il bonus TV. Dalla giornata di oggi, mercoledì 18 Dicembre, infatti, è possibile richiedere i 50 Euro stanziati dal Governo per facilitare il passaggio al nuovo digitale terrestre.

Per chi non avesse seguito le riunioni interministeriali tenute al Ministero dello Sviluppo Economico, il bonus verrà riconosciuto come sconto e sarà applicato sul prezzo finale del televisore o decoder dedicato.

La richiesta dovrà essere presentata sotto forma di autocertificazione presso il rivenditore, in cui l'utente dovrà confermare l'appartenenza alle fasce di reddito ISEE I o II (con importo complessivo non superiore ai 20.000 Euro). Tale certificazione, appositamente firmata, dovrà essere accompagnata da carta d'identità e codice fiscale, e sarà inserita dal commerciante sul sito web dell'Agenzia delle Entrate per le apposite verifiche. Sul sito del MISE è anche disponibile un fac-simile della richiesta che può essere copiata.

Del bonus TV è possibile godere di una volta a nucleo familiare, ed è valido sull'acquisto di un solo televisore.

Lo switch off al DVB-T2 partirà dal 1 Settembre 2021, e come accaduto per quello di qualche anno fa col digitale terrestre, avverrà a scaglioni.

