DVB-T2, quali sono i canali per verificare la compatibilità? Bastano pochi secondi

C'è comprensibilmente grande "fermento" per quel che riguarda i piani relativi allo switch off legato al digitale terrestre. In questo contesto, parecchi utenti si stanno chiedendo quali sono i canali per verificare la compatibilità del TV con il DVB-T2. Risulta dunque importante fare chiarezza in merito.

Ebbene, per comprendere se il proprio televisore supporta il DVB-T2, che ricordiamo potrebbe comportare qualche "grattacapo" già da settembre 2021, basta semplicemente provare a "raggiungere" dei canali specifici messi a disposizione direttamente sul digitale terrestre. Infatti, è stato deciso di rendere il più semplice possibile la procedura di verifica.

Tutto quello che dovete fare è dunque provare a "raggiungere" tramite il vostro telecomando il canale 100 o 200 del digitale terrestre. Il primo è legato alla Rai, mentre il secondo a Mediaset. In ogni caso, se vedete comparire a schermo la scritta "Test HEVC Main10" (vedere le foto presenti a corredo della notizia), significa che il vostro televisore è compatibile con il nuovo standard. In alternativa, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo alle tipologie di decoder DVB-T2 disponibili oppure a qualche offerta legata a nuovi televisori.

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2017 i televisori e decoder venduti in Italia devono supportare il DVB-T2. In ogni caso, se volete approfondire l'argomento, dato che il "momento clou" si sta avvicinando sempre di più, anche le principali catene che operano sul territorio nostrano stanno iniziando a fornire informazioni dettagliate.