DVB-T2, cosa sono i bonus TV e decoder citati da Amadeus a Sanremo? I dettagli

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è sicuramente un momento di spensieratezza, magari da passare tutti insieme in famiglia davanti al televisore (oppure in modo più "smart", come quello approfondito nel nostro tutorial su come vedere Sanremo in streaming). Tuttavia, è anche un'occasione per far approfondire al grande pubblico le novità.

In questo contesto, nell'ambito di una delle serate della kermesse, il conduttore Amadeus ha brevemente fatto riferimento ad alcuni bonus relativi a TV e decoder legati al nuovo standard DVB-T2. Ma di cosa si tratta nello specifico? Risulta interessante approfondire la questione, in quanto non tutti potrebbero aver ben compreso la questione.

Infatti, un punto importante su cui va fatta chiarezza è che i bonus disponibili sono due: il Bonus Rottamazione TV e il Bonus TV - Decoder di nuova generazione, entrambi legati al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico). Il primo è relativo alla rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 e richiede tre requisiti: essere residenti in Italia, rottamare correttamente un TV idoneo al bonus ed essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. A quanto ammonta il bonus? C'è uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto: l'importo massimo può arrivare fino a 100 euro. L'incentivo rimarrà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o fino all'esaurimento delle risorse stanziate.

Per quel che riguarda, invece, il Bonus TV - Decoder di nuova generazione, quest'ultimo ha un valore di fino a 30 euro ed è pensato per agevolare l'acquisto di un TV o decoder di nuova generazione alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. La scadenza è anche in questo caso fissata al 31 dicembre 2022 o fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Insomma, era giusto fare un po' di chiarezza sull'argomento, ma per tutti gli approfondimenti del caso vi rimandiamo al portale ufficiale del Mise, che vi consigliamo caldamente di consultare se avete dubbi in merito ai bonus citati.