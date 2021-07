DVB-T2, cosa c'entra il nuovo digitale terrestre con il 5G? La spiegazione

DVB-T2 e 5G sono sulla bocca di tutti. D'altronde, i più recenti standard in termini di digitale terrestre e connettività stanno arrivando in modo "massiccio" in Italia. Nel caso del DVB-T2 sta per prendere il via la prima fase "concreta", mentre per quel che riguarda il 5G la copertura si sta espandendo.

Ma quale "correlazione" c'è tra i due standard? Risulta interessante fare chiarezza. Ebbene, dovete sapere che lo standard DVB-T2, che entrerà in vigore nel 2022, libererà la banda 700 al 5G, in modo che quest'ultimo possa fornire le migliori prestazioni possibili agli utenti. Infatti, come abbiamo già spiegato nell'approfondimento relativo ai motivi dietro al cambiamento del digitale terrestre, l'arrivo del nuovo standard è pensato anche per consentire alla connettività mobile di sfruttare i 700 MHz.

Cosa significa questo in termini pratici? Il 5G potrà raggiungere i nostri dispositivi al meglio. Basti pensare, ad esempio, alle possibili problematiche relative a eventuali ostacoli. Lasciare "libera" la banda a 700 MHz rappresenta un passo fondamentale per cercare di stare il più possibile alla larga da "grattacapi" di questo tipo.

Ricordiamo che il 5G rappresenta per certi versi una rivoluzione, in quanto si prefigge l'obiettivo, per il futuro, di consentire di effettuare azioni che per qualcuno al giorno d'oggi risultano "impensabili". Ad esempio, all'estero si sta già tentando di far controllare delle auto da remoto tramite 5G. Nel nostro piccolo, siamo invece riusciti a controllare una macchina "spara palle di neve" in Finlandia restando comodamente seduti sul divano.

In questo contesto, capite bene che è necessario disporre di bassa latenza e migliori prestazioni possibili. Per questo motivo, la banda che verrà liberata dal DVB-T2 risulterà utile, in quanto rappresenta un ottimo compromesso tra velocità e penetrazione del segnale nelle strutture civili.