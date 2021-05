DVB-T2, cosa prevede il nuovo bonus rottamazione TV senza limiti ISEE?

Non manca poi così molto all'arrivo dello standard DVB-T2, che manderà "in pensione" parecchi TV. Per questo motivo, sembra essere arrivato il momento di pensare all'attivazione di un "bonus rottamazione TV" in Italia.

Ebbene, le voci di corridoio in merito alla possibile introduzione di quest'ultimo, che andrebbe ad affiancare il bonus TV da 50 euro attivo da tempo, si "rincorrono" ormai da settimane. Tuttavia, nelle ultime ore le indiscrezioni si stanno facendo particolarmente interessanti, tanto che fonti come ilSole24Ore danno già tutto essenzialmente per certo.

In particolare, dovrebbe essere in arrivo nei prossimi giorni il decreto attuativo congiunto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Economia. Ricordiamo che la legge di Bilancio ne prevedeva l'adozione già a febbraio 2021, quindi sono passati circa tre mesi e sembra che sia giunto il "momento clou".

Risulta dunque bene fare un "riassunto" in merito a come dovrebbe funzionare il "bonus rottamazione TV": a fronte dello smaltimento di televisori non compatibili con il nuovo standard acquistati o posseduti prima del 16 dicembre 2018, dovrebbe essere possibile usufruire di un bonus fino a 100 euro (meno in caso di prodotti che non arrivano a quella cifra).

Dovrebbe rimanere il limite di un unico contributo per nucleo familiare, mentre questa volta non ci dovrebbero essere limiti ISEE. Dovete sapere che sarebbero stati stanziati 100 milioni di euro per questo bonus. A quanto pare, il motivo che sta portando alla scelta di introdurre un nuovo bonus è il fatto che il precedente sembra andare "a rilento".

Non è ancora chiaro quali rivenditori dovrebbero aderire (dovrebbe essere possibile usufruire del bonus come sconto direttamente tramite questi ultimi). Per quel che riguarda, invece, i televisori idonei, sembra che sarà possibile verificare se rientrano nel bonus tramite questo portale ufficiale (già utilizzato per la precedente iniziativa). Staremo a vedere.

Nel frattempo, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento relativo a quando si passerà allo standard DVB-T2.