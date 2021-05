DVB-T2, quanto costa il decoder ibrido digitale terrestre e Android?

Sono in molti a cercare un decoder per il proprio televisore in questo periodo. Infatti, i cambiamenti in termini di digitale terrestre si stanno avvicinando e ovviamente le persone non vogliono farsi trovare impreparate. In questo contesto, perché non puntare anche a "rendere smart" il proprio TV ormai obsoleto? Esistono alcune soluzioni.

La questione è chiara: come abbiamo già spiegato nell'approfondimento dedicato, tutti i televisori venduti in Italia dal 1 gennaio 2017 in poi devono obbligatoriamente disporre dello standard DVB-T2. Questo significa che, probabilmente, se volete acquistare un decoder, lo state facendo per un televisore che magari non dispone di funzionalità smart.

Qui entrano in gioco i decoder "ibridi", che in genere dispongono, oltre che del supporto allo standard DVB-T2, anche del sistema operativo Android. Questo significa che è possibile utilizzare applicazioni popolari, scaricabili mediante il Play Store, come YouTube e Amazon Prime Video, giusto per citarne due. In parole povere, si collega il decoder al televisore tramite porta HDMI e si ottengono le classiche funzionalità smart, senza dover cambiare il televisore, a cui magari si è "affezionati". Capite bene che per qualcuno questo potrebbe risultare "prendere due piccioni con una fava".

In ogni caso, il brand che più sta puntando su questo tipo di soluzioni è probabilmente l'italiana TELE System. Infatti, quest'ultima ha annunciato giusto qualche giorno fa quello che definisce come "il primo SMART Box 4K Ultra HD AndroidTV", ovvero UP T2 4K. Per maggiori dettagli su quest'ultimo, rimandiamo al sito Web ufficiale di TELE System.

Il prezzo di questi decoder "ibridi" in genere è inferiore ai 100 euro. Per intenderci, cercando nei principali store online abbiamo trovato il modello TS UP COMBO 4K COMBO, che si può acquistare a 85,90 euro da Euronics. Inoltre, su Amazon Italia è disponibile TS UP T2HD, venduto a un prezzo di 74,60 euro.

Per il resto, andando oltre a TELE System, online si trovano anche prodotti di altri brand. Ad esempio, su Amazon sta attirando l'attenzione il modello DIPROGRESS DPST200A, che costa 99 euro. Insomma, nonostante non esistano in realtà miriadi di soluzioni, anche coloro che vogliono un decoder DVB-T2 con sistema operativo Android possono scegliere tra diversi modelli, in genere tutti dal costo inferiore ai 100 euro.