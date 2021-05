DVB-T2, quanto costa un decoder che fa anche da registratore?

In vista del sempre più vicino arrivo del DVB-T2, non sono in pochi gli utenti alla ricerca di un decoder compatibile con il nuovo standard. In questo contesto, potreste voler dare un'occhiata a una categoria specifica di dispositivi: quelli che dispongono anche della funzionalità di registrazione.

Ebbene, se vi interessa questo tipo di prodotto, dovete sapere che in genere online il costo si aggira tra 30 e 50 euro. Si tratta ovviamente di cifre puramente indicative, in quanto il mercato è in continua evoluzione e chiaramente store e rivenditori possono fare "il bello e il cattivo tempo". Tuttavia, solitamente le cifre legate alle principali grandi realtà che vendono prodotti tecnologici sul territorio italiano sono quelle indicate in precedenza.

Al netto di questo, può risultare interessante dare un'occhiata ad alcuni esempi concreti di decoder DVB-T2 che dispongono anche di una funzionalità di registrazione. Prendendo in considerazione Amazon, troviamo Digiquest Twin Tuner Rec, proposto a 43,99 euro. C'è poi Strom 505, che viene venduto a 39,65 euro. Per il resto, giusto per farvi un terzo esempio, non manca un modello di Trustech proposto a 32,45 euro.

In ogni caso, in genere questi decoder registrano, spesso in formati proprietari, su periferiche di archiviazione esterna come chiavette USB. Insomma, questo tipo di funzionalità può rivelarsi utile per chi vuole mettere "in pausa" un programma e continuare a vederlo in un altro momento.

Per il resto, se volete approfondire ulteriormente l'argomento, potete fare riferimento al nostro articolo relativo alle tipologie di decoder DVB-T2 disponibili sul mercato.