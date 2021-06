DVB-T2, quanto costa un decoder per smartphone Android?

Uno degli argomenti più "caldi" relativi al mondo televisivo è sicuramente il prossimo arrivo dello standard DVB-T2, che rappresenta di fatto "il nuovo digitale terrestre". Non manca poi così tanto a questo importante cambiamento e dunque molte persone si stanno informando in merito ai decoder disponibili sul mercato.

Tuttavia, non tutti sanno che il prossimo arrivo del nuovo standard sta portando anche delle novità in campo smartphone. Infatti, alcuni produttori hanno deciso di realizzare delle chiavette che fanno essenzialmente da decoder DVB-T2 per dispositivi Android. In parole povere, mediante l'uso di apposite applicazioni e antenne esterne, questi prodotti promettono di garantire all'utente la visione dei classici canali TV direttamente sullo schermo dello smartphone.

Questo chiaramente senza passare per la connessione dati: non si utilizzano, dunque, i Giga della propria offerta telefonica. Insomma, capite bene che queste chiavette potrebbero risultare interessanti per un certo tipo di utente, specialmente ora che l'estate si sta avvicinando. Tuttavia, ovviamente si tratta di prodotti molto specifici, quindi i modelli presenti sul mercato non sono in realtà molti. Inoltre, spesso si tratta di dispositivi economici: non aspettatevi dunque una qualità particolarmente elevata in termini di ricezione. In ogni caso, informandosi per bene ed effettuando un acquisto consapevole, qualcuno potrebbe trovare "pane per i suoi denti".

Se vi state chiedendo quanto costa in genere un prodotto di questo tipo, dovete sapere che spesso i prezzi sono inferiori a 50 euro. Per farvi degli esempi concreti, la chiavetta MyGica, che dispone di una porta USB Type-C, viene venduta a 39,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Per il resto, ci sono diversi altri prodotti che promettono di far vedere i canali TV su smartphone Android, ad esempio il modello ICT con porta microUSB, che viene proposto a 31,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori.

Chiaramente, quelli citati sono solamente degli esempi di dispositivi di questo tipo disponibili sul mercato. Ribadiamo che si tratta di prodotti molto specifici, che potrebbero non offrire esattamente la migliore delle esperienze utente. Tuttavia, risultava interessante approfondire l'esistenza di questa tipologia di dispositivi.