DVB-T2 e DAZN, come funzionano i decoder ibridi Android di TIM? I dettagli

TIM è pronta a fare il grande passo con i suoi decoder ibridi Android e DVB-T2. Ma come funzioneranno questi ultimi? Facciamo chiarezza sulle novità dal noto operatore, in modo da non farsi trovare impreparati all'arrivo del "nuovo digitale terrestre".

Ebbene, sappiamo che i decoder di TIM saranno prodotti da Technicolor e Sagemcom. Consultando il portale ufficiale di quest'ultimo, abbiamo notato che l'azienda ha già ufficializzato il lancio per l'operatore nostrano di un decoder IP/DVB-T2 Ultra HD. Quest'ultimo farà uso del SoC BCM72180 di Broadcom e supporterà il Wi-Fi 6 e il codec AV1. Non mancherà inoltre la possibilità di effettuare ricerche vocali, quindi ci saranno varie funzionalità smart.

Sagemcom è inoltre scesa nel dettaglio di come funzionerà il decoder realizzato per TIM. In questo contesto, il supporto allo standard DVB-T2 consentirà chiaramente di vedere i classici canali del digitale terrestre, mentre tra i servizi di cui sarà possibile usufruire in modo "smart" si fa esplicito riferimento a DAZN, TIMGAMES, TIMMUSIC, TIMVISION, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix.

Insomma, TIM si appresta a immettere sul mercato una soluzione che cerca di offrire l'accesso a un vasto numero di servizi. Ora conosciamo in modo ufficiale, grazie a Sagemcom, i dettagli di uno dei decoder in arrivo: non resta che attendere il lancio sul mercato.