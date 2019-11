DVB-T2: al via da dicembre gli incentivi per l'acquisto di Smart TV e decoder

Si è svolto nella giornata di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo Tavolo 4.0, nel corso del quale si è nuovamente parlato della transizione allo standard DVB-T2, attraverso l'individuazione dei nuovi tasselli che andranno a completare il percorso avviato lo scorso anno.

Alla riunione ha preso parte il Sottosegretario Mirella Liuzzi ed i rappresentanti delle autorità competenti in materia, oltre che gli operatori televisivi e le associazioni di categoria.

Questi hanno avuto modo di confrontarsi su varie tematiche, tra cui gli indennizzi per le tv locali, il calendario della road map che porterà allo spegnimento delle reti delle aree tecniche, i prossimi adempimenti di competenza dell'AGCOM previsti dalla legge, i contenuti del decreto interministeriale riguardo l'erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l'acquisto di smart tv e decoder di prossima generazione.

Sono anche state individuate le iniziative da mettere in campo per informare adeguatamente i cittadini del passaggio al nuovo formato.

Il sottosegretario Liuzzi ha sottolineato come sia “fondamentale accompagnare la transizione del sistema radiotelevisivo al DVB-T2 con opportune campagne e azioni informative coordinate dal MiSE, per guidare i cittadini nel cambiamento tecnologico. A tal riguardo, abbiamo invitato gli operatori televisivi a presentare in tempi brevi una proposta per un piano di comunicazione condiviso e unitario”.

Per quanto riguarda i contributi ed incentivi per l'acquisto delle apparecchiature da parte dei cittadini, è stato confermato che l'erogazione partirà a Dicembre a seguito della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in programma nei prossimi giorni. Liuzzi ha osservato che “è nostro obiettivo incrementare gli attuali 151 milioni di euro richiedendo un nuovo finanziamento della misura per allargare la platea dei cittadini ammessi ad usufruire del contributo”.