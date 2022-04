DVB-T2 e digitale terrestre, quali canali TV sono spariti e non torneranno? La lista

Si tratta sicuramente di un periodo di cambiamenti per il mondo televisivo italiano, che vede al centro di tutto i passaggi che portano verso lo switch off al DVB-T2. In questo contesto, ci sono anche dei canali TV che non torneranno.

Infatti, tra un cambiamento e l'altro relativo al digitale terrestre, alcune realtà importanti hanno effettuato la scelta di abbandonare questo metodo di fruizione, che sia per riorganizzare il proprio palinsesto o per via di altre questioni. In ogni caso, risulta interessante "riassumere" i cambiamenti che il 2022 ha portato con sé, in quanto sono "spariti" anche dei canali TV che erano ben conosciuti dal pubblico nostrano.

I canali TV "spariti" che non torneranno sul digitale terrestre

Di seguito la lista delle principali questioni emerse in questo periodo di transizione.

Spike : era il canale 49 del digitale terrestre, che alcune persone hanno "sfruttato" per guardare programmi come Top Gear e serie TV come Baywatch e Buffy l'ammazzavampiri. Ha lasciato la sua numerazione LCN a Italia 2, chiudendo i battenti il 17 gennaio 2022. Il canale era di ViacomCBS Networks Italia.

: era il canale 49 del digitale terrestre, che alcune persone hanno "sfruttato" per guardare programmi come Top Gear e serie TV come Baywatch e Buffy l'ammazzavampiri. Ha lasciato la sua numerazione LCN a Italia 2, chiudendo i battenti il 17 gennaio 2022. Il canale era di ViacomCBS Networks Italia. Paramount Network : si fa riferimento a un altro canale di ViacomCBS Networks Italia. Gli spettatori erano soliti prenderne visione al numero 27 del digitale terrestre. Qualcuno si ricorderà il debutto nel 2016 con la rassegna Weekend da Oscar. Ha lasciato il posto, nella giornata del 17 gennaio 2022, al nuovo canale di Mediaset Twentyseven, come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su che fine ha fatto Paramount Network.

: si fa riferimento a un altro canale di ViacomCBS Networks Italia. Gli spettatori erano soliti prenderne visione al numero 27 del digitale terrestre. Qualcuno si ricorderà il debutto nel 2016 con la rassegna Weekend da Oscar. Ha lasciato il posto, nella giornata del 17 gennaio 2022, al nuovo canale di Mediaset Twentyseven, come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su che fine ha fatto Paramount Network. Premium Cinema : era un gruppo di canali TV a pagamento di Mediaset, che trasmetteva anche prime visioni di film recenti mediante Premium Cinema 1. Premium Cinema 2 era invece maggiormente legato alle pellicole romantiche, mentre Premium Cinema 3 si basava principalmente sulle commedie. Questi canali hanno cessato di esistere il 10 gennaio 2022.

: era un gruppo di canali TV a pagamento di Mediaset, che trasmetteva anche prime visioni di film recenti mediante Premium Cinema 1. Premium Cinema 2 era invece maggiormente legato alle pellicole romantiche, mentre Premium Cinema 3 si basava principalmente sulle commedie. Questi canali hanno cessato di esistere il 10 gennaio 2022. Premium Stories : il 10 gennaio 2022 sono terminate anche le trasmissioni di Premium Stories, altro canale a pagamento di Mediaset che puntava sulle serie TV.

: il 10 gennaio 2022 sono terminate anche le trasmissioni di Premium Stories, altro canale a pagamento di Mediaset che puntava sulle serie TV. Premium Crime : era un canale a pagamento di Mediaset, che ovviamente strizzava l'occhio agli amanti del genere crime. Non esiste più dal 10 gennaio 2022.

: era un canale a pagamento di Mediaset, che ovviamente strizzava l'occhio agli amanti del genere crime. Non esiste più dal 10 gennaio 2022. Questione Sky: la nota azienda ha deciso di abbandonare, a partire dal 1 aprile 2022, il digitale terrestre, passando a metodi di trasmissione più "moderni" con il nuovo Sky Q. In parole povere, non esiste più la programmazione Sky su digitale terrestre.

Chiaramente ci siamo soffermati solamente sui canali TV più noti, ma come ben potete immaginare la situazione è in continua evoluzione anche per le piccole emittenti locali e ci sono stati svariati altri cambiamenti in atto, tra nuove numerazioni e altro. Insomma, si tratta sicuramente di un momento importante per il digitale terrestre, che ha anche visto l'addio, probabilmente definitivo, di un buon numero di canali TV.