DVB-T2, effetto bonus TV sulle vendite: quadruplicate in una settimana

L'entrata in vigore del bonus TV da 100 Euro ha portato con se una crescita delle vendite dei televisori. Ad annunciarlo l'associazione dei rivenditori specializzati Ancra.

Il presidente Pier Giovanni Schiavotto, ha evidenziato che dal 23 al 29 Agosto, ovvero nella prima settimana in cui l'incentivo è stato attivo e disponibile, le vendite di tv sono quadruplicate rispetto alle precedenti tre settimane di Agosto.

Schiavotto ha anche osservato che ad essere cresciuto è anche il prezzo medio degli apparecchi, che è passato dai precedenti 400 Euro a 500-550 Euro: "il 60 per cento dei televisori venduti appartiene alla fascia dai 40 pollici in su. La maggior parte delle vendite, inoltre, avviene nei negozi fisici, con una flessione del canale web. Questo, a causa delle procedure richieste per la rottamazione" ha continuato.

Il presidente dell'associazione ha però anche voluto precisare che il mercato era già in crescita dalla seconda metà del 2020, ma il provvedimento messo in campo dal Governo ha dato una spinta importante. Secondo Schiavotto "il termine di rottamazione potrebbe far pensare ai vecchi tv abbandonati a loro stessi", ma ciò non è così dal momento che "il sistema Raee" si occupa della tutela dell'ambiente.

Ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 è stato di recente rinviato.