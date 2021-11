DVB-T2, Mediaset anticipa lo switch off? Sì, lo svela il MiSE: i dettagli

In seguito all'inizio delle trasmissioni in MPEG-4, che dal 20 ottobre 2021 ha reso "impossibile" per coloro che non dispongono di un televisore o decoder "HD" vedere alcuni canali, si inizia ad andare verso lo switch off definitivo al DVB-T2.

Ricordiamo che quest'ultimo avverrà più avanti, a causa del rinvio subito, ma in realtà non manca poi così tanto. Più precisamente, le prossime novità importanti da quel punto di vista ci saranno a inizio 2022, ma c'è anche chi ha deciso di anticipare i tempi. Infatti, stando anche a quanto riportato da l'Adige, alcuni interventi relativi all'adeguamento degli impianti avverranno già a partire da fine 2021 in alcune zone del Trentino.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, come confermato da una nota pubblicata sul sito Web ufficiale del MiSE, le novità legate allo switch off per le Regioni del Nord Italia, compresa la Provincia autonoma di Bolzano, verranno messe in atto nel periodo di tempo che va dal 3 gennaio al 15 marzo 2022. Tuttavia, Mediaset ha deciso di "anticipare il passaggio dei canali da ottobre a fine dicembre 2021 in circa 30 Comuni del Trentino".

Insomma, è tutto pronto per lo switch off definitivo al DVB-T2, tanto che le principali realtà nostrane stanno già iniziando a "mettere mano" agli impianti per quel che riguarda alcune zone del Paese. In ogni caso, ci sarà sicuramente modo di tornare sull'argomento e sulle date dello switch off quando sarà coinvolto un maggior numero di persone (anche se il succitato passaggio alle trasmissioni in MPEG-4 sembra aver già convinto non pochi utenti ad acquistare nuovi televisori e decoder).