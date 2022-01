DVB-T2, perché non si vede il TGR della Rai? Ecco come risolvere

L'inizio del 2022 sta portando con sé qualche "problema" in termini di digitale terrestre. Ad esempio, ci sono stati alcuni grattacapi relativi relativi al canale Rai News 24. Le ultime segnalazioni, invece, riguardano la mancata visualizzazione del TGR, ovvero del TG regionale della Rai.

Più precisamente, in alcune regioni settentrionali e non solo (ad esempio, sembra essere coinvolta anche la Lombardia), alcuni utenti non riescono più a vedere correttamente il succitato programma televisivo in questo inizio 2022. Se rientrate in questa situazione, dovete sapere che probabilmente di mezzo ci sono dei cambiamenti relativi alle frequenze, ovviamente legati alla questione DVB-T2 e 5G (la banda 700 dev'essere "liberata" entro giugno 2022).

In questo contesto, si sta procedendo gradualmente di regione in regione. Questo è anche il motivo per cui non tutti gli utenti stanno riscontrando problematiche con il TGR (ma potrebbero avere "grattacapi" in futuro): semplicemente, dipende dalla zona. In ogni caso, ciò che consigliamo di fare se vi trovate in questa situazione è effettuare nuovamente la sintonizzazione del TV.

Chiaramente la procedura cambia a seconda del modello di televisore (e sul mercato ce ne sono molti), ma l'importante è arrivare alla fine del processo ed eventualmente provare a scegliere bene tra i vari canali proposti. Infatti, le frequenze potrebbero "sovrapporsi" e chiedere direttamente all'utente di selezionare quale canale vedere tra varie scelte apparentemente "uguali" (potreste dunque voler provare a cercare il "canale giusto").

Per il resto, abbiamo già spiegato su queste pagine il motivo per cui si potrebbe prendere visione senza volerlo del TGR di un'altra regione. Inoltre, se disponete di uno Smart TV, potrebbe interessarvi consultare anche la nostra guida relativa a come rivedere un TG della Rai, in modo da scegliere manualmente la località del TG da vedere. In ogni caso, se non riuscite a prendere visione del TGR, ora sapete che siete in buona compagnia.