DVB-T2, quando cambiano le frequenze dei canali TV in Campania? Ecco le date

Continua il processo di refarming dei canali televisivi a livello nazionale. Si avvicina anche il via delle operazioni in Campania, che dai prossimi giorni sarà interessata dalla liberazione delle frequenze 700Mhz. Quest'oggi è stato pubblicato in rete il calendario per le cinque province della regione del Sud Italia. Vediamo come si articolerà.

Di seguito, nella fattispecie, il calendario relativo alla liberazione delle frequenze sulla banda 700 MHz in Campana, per le cinque province:

Caserta e provincia: 20, 21 e 23 Giugno 2022;

e provincia: 20, 21 e 23 Giugno 2022; Napoli e provincia: dal 20 al 22 Giugno 2022;

e provincia: dal 20 al 22 Giugno 2022; Benevento e provincia: 20, 23 e 24 Giugno 2022;

e provincia: 20, 23 e 24 Giugno 2022; Salerno e provincia: 20, 24 e 27 Giugno 2022;

e provincia: 20, 24 e 27 Giugno 2022; Avellino e provincia: 21, 22, 27 e 28 Giugno 2022

Durante queste date, avverrà il processo di refarming che potrebbe provocare problemi con la visione dei canali. Consigliamo di effettuare la risintonizzazione in caso di disservizi e nel caso di attivare la sintonizzazione automatica dei canali tv, seguendo la guida che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche tempo fa. Si tratta di una procedura semplice ma allo stesso tempo comoda, che permette di avere sempre la lista dei canali TV aggiornata e pronta.

Per quanto concerne l'attivazione a livello nazionale dello standard DVB-T2, invece, avverrà a livello nazionale a partire dal 1 Gennaio 2023.