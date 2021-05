DVB-T2, quando entra in vigore il nuovo digitale terrestre? Prime difficoltà nel 2021

DVB-T2. Questa sigla, relativa al "nuovo digitale terrestre", sta creando molta confusione agli utenti. Infatti, non sono in pochi coloro che non hanno ben capito quando entrerà in vigore in Italia il nuovo standard, nonché quando smetterà di funzionare il "vecchio" digitale terrestre. Risulta dunque importante fare chiarezza.

Ebbene, il DVB-T2 con codifica H.265 HEVC entrerà in vigore entro il 30 giugno 2022, mandando ovviamente in pensione il "vecchio" standard. In parole povere, manca circa un anno alla "transizione definitiva". Tuttavia, sbagliereste a pensare che le novità siano lontane, in quanto siamo già nella prima "fase concreta", dato che da gennaio 2020 i multiplex locali si stanno spostando nelle nuove frequenze.

Inoltre, ricordiamo che dal 1 settembre 2021 si passerà allo standard di compressione video MPEG-4 AVC, che dovrebbe "far cambiare" molti televisori. Le prime "difficoltà", dunque, potrebbero sorgere già da quest'anno. Abbiamo già trattato il perché il digitale terrestre "continua a cambiare" in Italia: vista la situazione, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a quanto costa un decoder DVB-T2 oppure alle varie offerte relative ai televisori che supportano questo standard, in modo da non farvi trovare "impreparati".

In ogni caso, su queste pagine sono presenti diversi articoli che potrebbero interessarvi, dall'analisi delle differenze con il "vecchio" DVB-T fino alla questione del supporto al 4K relativamente al DVB-T2. Per la questione compatibilità, consigliamo inoltre di consultare l'approfondimento dedicato. Insomma, il digitale terrestre di seconda generazione sta per arrivare.