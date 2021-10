DVB-T2, quando iniziano le trasmissioni in HD? Ci siamo: è la settimana giusta

Le "trasmissioni in HD forzate" stanno arrivando ed è molta la confusione tra gli utenti. Per intenderci, non sono in pochi coloro che si chiedono quando inizieranno le trasmissioni in HD, così come c'è chi non ha ben capito cosa ha a che fare tutto ciò con il DVB-T2. Vista l'imminenza del tutto, è giusto fare chiarezza.

Ebbene, innanzitutto non è propriamente corretto dire che "inizieranno le trasmissioni in HD". Infatti, queste ultime esistono già da tempo, ma semplicemente ora vengono "forzate" mediante l'adozione della codifica MPEG-4. In parole povere, chi non dispone di un "televisore o decoder HD", come descritti dalla Rai in alcuni spot, presto non potrà più prendere visione di alcuni canali specifici. Probabilmente alcuni di voi non avranno capito molto arrivati a questo punto: non preoccupatevi, ve la facciamo ancora più semplice.

Dal 20 ottobre 2021 per vedere determinati canali Rai e Mediaset sarà necessario disporre di un TV o decoder compatibile con le succitate trasmissioni. Per verificare se il vostro modello è già idoneo, vi basta raggiungere il canale 100 o 200 del digitale terrestre: se a schermo compare la scritta "Test HEVC Main10", avete già a disposizione un televisore HD. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al nostro approfondimento su quali sono i canali per la verifica del DVB-T2.

Potete inoltre eventualmente effettuare un altro semplice test, ad esempio provando a dare un'occhiata a Canale 5 HD dal vostro televisore, in modo da comprendere se riuscite a guardare i canali in HD o meno. In ogni caso, il 20 ottobre 2021 potrebbe comunque essere necessaria una "risintonizzazione", anche se disponete di un televisore o decoder HD.

Se il vostro televisore non è idoneo (e dunque molto probabilmente "datato"), dal 20 ottobre 2021 perderete la possibilità di prendere visione di canali come Rai 4 e Mediaset Italia 2, dato che in quel caso le trasmissioni avverranno solamente "in HD". Tuttavia, potrete temporaneamente continuare a guardare un po' tutti i canali principali, ad esempio Rai 1. Questo perché è stato deciso di effettuare una "proroga" da quel punto di vista.

In ogni caso, il passaggio alla codifica MPEG-4 (e, dunque, alle "trasmissioni in HD forzate") rappresenta un primo passo importante verso lo switch off al DVB-T2. Certo, quest'ultimo è stato rinviato e gli utenti avranno dunque ancora parecchio tempo per poter usufruire anche senza TV o decoder HD di alcune possibilità offerte dal digitale terrestre. Tuttavia, come ben potete vedere le prime limitazioni "serie" stanno già arrivando.

In questo contesto, se non disponete di un TV compatibile, probabilmente è bene iniziare a pensare di puntare all'acquisto di un decoder DVB-T2 (ce ne sono anche di molto economici) o eventualmente direttamente di un nuovo televisore, in modo da non farsi trovare impreparati per il futuro. In ogni caso, sì: ormai siamo arrivati alla "settimana giusta" per quel che concerne le "trasmissioni in HD".