DVB-T2, quando inizieranno le prime trasmissioni? Mancano pochi giorni!

Nonostante le novità relative allo switch off DVB-T2 diano di fatto un po' più di "respiro" agli utenti, in realtà tra pochi giorni ci sarà un cambiamento non di poco conto relativo alle trasmissioni legate al digitale terrestre.

Infatti, in vista dell'arrivo del nuovo standard, il 20 ottobre 2021, ovvero meno di due settimane dopo la pubblicazione di questo articolo, verrà effettuata un'operazione di fondamentale importanza in vista del passaggio al DVB-T2. Più precisamente, inizieranno ufficialmente le trasmissioni in MPEG-4, una novità rilevante per il mondo del digitale terrestre.

Infatti, la Rai ha annunciato che da quella giornata "sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD" per riuscire a ricevere canali come Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport HD+, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Per quel che concerne, invece, Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24, per il momento si è deciso di concedere una "proroga": questi canali rimarranno temporaneamente visibili anche per coloro che dispongono di televisori o decoder che non ricevono i canali in alta definizione. Per maggiori dettagli sulla questione, potete fare riferimento all'annuncio della Rai legato alle trasmissioni in MPEG-4.

Per quel che concerne, invece, Mediaset, il gruppo del Biscione ha svelato che un buon numero di suoi canali rimarrà visibile anche in seguito al 20 ottobre 2021 per coloro che non hanno a disposizione un televisore o un decoder HD. Tuttavia, Boing Plus, Virgin Radio TV, R101 TV, Radio 105, Mediaset Italia 2 e TGCOM 24 non potranno più essere visti da chi non dispone di un TV o decoder compatibile con DVB-T2 e MPEG-4.

Insomma, un "grande passo" verso il DVB-T2 sta per essere compiuto. Per il resto, al netto di questo "riassunto", potete approfondire la questione mediante il nostro articolo relativo a quando partiranno le trasmissioni MPEG-4, nonché tramite il portale ufficiale del MiSE.