DVB-T2, quali sono le tipologie di decoder disponibili e quanto costano?

In questo periodo si fa spesso riferimento al prossimo arrivo dello standard DVB-T2, che di fatto rappresenta il "nuovo digitale terrestre". Tuttavia, non tutti hanno le idee ben chiare in merito a quale decoder affiancare al proprio TV (alcuni utenti non vogliono acquistare un televisore nuovo, magari perché "affezionati" a quello attuale).

Ebbene, se vi trovate in questa situazione, potrebbe interessarvi approfondire quali sono le tipologie di decoder DVB-T2 disponibili. Infatti, sul mercato sono presenti miriadi di soluzioni, che dispongono anche di differenze importanti. Scendendo maggiormente nel dettaglio, le principali soluzioni consistono in decoder "classici", che consentono semplicemente di "ottenere" il supporto al nuovo standard, prodotti che dispongono anche di un registratore (per mettere "in pausa" i programmi e vederli quando si ha tempo) e decoder ibridi che implementano anche funzionalità smart.

Partendo dai decoder "classici", questi ultimi in genere sono quelli che costano meno, dato che sono pensati semplicemente per consentire di far ricevere al televisore i contenuti nel modo corretto. Esistono ovviamente miriadi di modelli, ma solitamente il prezzo si aggira tra 15 e 30 euro. Per farvi un esempio concreto, un decoder "classico" è quello di EACH, che può essere acquistato a 17,49 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Se volete approfondire altri modelli, potete fare riferimento al nostro speciale dedicato a quanto costa un decoder DVB-T2.

Passando, invece, ai decoder che possono anche registrare, in genere il costo di questi ultimi rientra tra 30 e 50 euro. Solitamente registrano video in formati proprietari su periferiche di archiviazione esterne come chiavette USB. Un modello che potrebbe interessarvi approfondire in questo caso è Digiquest Twin Tuner Rec, che costa 43,99 euro su Amazon Italia.

Infine, per quel che riguarda i decoder ibridi, che consentono anche di far "diventare smart" il proprio televisore, in genere i prezzi vanno dai 70 ai 100 euro. Ad esempio, un modello a cui potreste voler dare un'occhiata è DIPROGRESS DPST200A, che viene venduto a 99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori e dispone del sistema operativo Android. Se volete saperne di più, potete fare riferimento al nostro speciale dedicato ai decoder ibridi.

In ogni caso, ci teniamo a precisare che quelli riportati sono prezzi puramente indicativi, in quanto il mercato è ovviamente variabile e online i costi potrebbero essere modificati da Amazon Italia o dai rivenditori da un momento all'altro.

Inoltre, chiaramente la scelta del decoder può essere "guidata" anche da altri aspetti. Ad esempio, potrebbe interessarvi approfondire lo speciale relativo a quanto costa un decoder HD o 4K.