È la fine per i DVD: anche questa catena li elimina dai suoi negozi

Con il boom delle piattaforme di streaming, si sta lentamente avvicinando l’inesorabile fine dei supporti fisici. Anche l’annuncio che è arrivato da parte di una popolare catena americana conferma come ormai i DVD non siano più visti come un formato redditizio.

Target infatti ha comunicato che ridurrà la vendita di supporti fisici, ed ha annunciato un “assortimento limitato di DVD” che vende anche attraverso il proprio sito web, oltre che negli store fisici.

"D'ora in poi, offriremo una selezione limitata di DVD nei negozi quando verranno rilasciati o durante i periodi chiave dell'anno in cui saranno più popolari, ad esempio durante il periodo delle festività natalizie, dove sono utilizzati per i regali” si legge in una dichiarazione diffusa Target, secondo cui attraverso il proprio sito web sarà comunque possibile acquistare migliaia di DVD.

La notizia era già emersa negli scorsi giorni negli Stati Uniti, dove su X l’account PhysicalMedia ha pubblicato la notizia secondo cui la catena "cesserà di vendere supporti fisici in negozio e online entro il 2025”. Target però ha rivisto tale rumor e parlando con IGN ha affermato che continuerà a vendere giochi fisici nei negozi ed online, mentre per la sezione DVD i tagli saranno più corposi. Cosa ne pensate? Fateci sapere tramite la sezione commenti.

