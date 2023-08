Se avete un DVD di Netflix, ora è vostro per sempre: potete riceverne altri 10 gratis!

All'inizio, Netflix era una piattaforma di noleggio per DVD. Questo servizio è (incredibilmente) sopravvissuto fino ad oggi, accanto al ben più noto servizio di streaming di film e serie TV. Ora che DVD.com di Netflix sta per chiudere, però, gli utenti potranno tenere i DVD mai restituiti e persino riceverne di nuovi.

Sì, avete capito bene: dal momento che DVD.com di Netflix chiuderà il 29 settembre, la piattaforma non ha più alcuna intenzione di "riprendersi" i dischi noleggiati dagli utenti. Se avete appena noleggiato un DVD di Netflix, insomma, congratulazioni: è vostro per sempre! Lo stesso vale se possedete un disco vecchio magari di una decina d'anni e mai restituito all'azienda: anche in questo caso, potrete tenervelo completamente gratis.

L'annuncio è arrivato dal profilo X di DVD.com di Netflix, che ha spiegato che "non ci sarà alcun sovrapprezzo per i dischi non restituiti entro il 29/09. Divertitevi con i vostri ultimi DVD per tutto il tempo che volete!". Ovviamente, la mossa servirebbe al colosso dello streaming per liberarsi di una pletora di dischi e DVD che altrimenti andrebbero buttati o finirebbero per riempire enormi spazi nei magazzini dell'azienda, e al contempo si sta verificando essere una campagna di marketing ben riuscita, che è stata capace (negli Stati Uniti, dove DVD.com è sempre stato piuttosto diffuso) a cancellare la "macchia" dell'aumento dei prezzi di Netflix per qualche giorno.

Su questa stessa falsariga si colloca anche un'altra promozione di DVD.com: registratevi su un apposito sito web entro i primi di settembre e, il 29 dello stesso mese, avrete una chance di ricevere da 1 a 10 DVD dai magazzini di Netflix in modo del tutto gratuito. I DVD, addirittura, non saranno casuali, ma verranno scelti tra quelli messi "in coda" dagli utenti per essere visti successivamente: un bel regalo d'addio, insomma.