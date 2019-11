DxOMark: la fotocamera di iPhone 11 Pro Max dietro Huawei Mate 30 Pro ed Mi Note 10

E' stata pubblicata l'attesa recensione su DxOMark del comparto fotografico di iPhone 11 Pro Max, il nuovo smartphone top di gamma 2019 di Apple che ha ottenuto un punteggio complessivo di 117, che lo pone dietro Huawei Mate 30 Pro ed Mi Note 10 di Xiaomi, noto anche come Mi CC9 Pro.

Ovviamente gli stessi dati si estendono anche ad iPhone 11 Pro, in quanto i due smartphone condividono lo stesso modulo a tripla lente.

Nella recensione viene posto l'accento sulla capacità dello smartphone di scattare foto nitide con esposizione accurata, un'ampia gamma dinamica e colori molto fedeli a quelli reali. Nel rapporto viene anche lodato il sensore ultra grandangolare per la quantità di dettagli delle relative immagini.

Non mancano però gli aspetti negativi. In particolare, DxOMark ha lamentato la presenza di rumore in tutte le condizioni di luminosità e la perdita di dettagli negli scatti con zoom a lungo raggio, che hanno influito in maniera significativa sul voto.

La registrazione video è bollata come eccellente, grazie all'ampia gamma dinamica, buoni dettagli e la stabilizzazione efficace. I punti deboli riportati nell'articolo sono il bilanciamento del bianco e l'aliasing in alcune situazioni. Complessivamente, per l'acquisizione dei filmati lo smartphone ha ottenuto un punteggio di 102, che lo rende comunque uno dei migliori del settore.