DXOMark: Huawei P40 Pro miglior smartphone per foto e video, sbaragliati i concorrenti

DXOMark ha pubblicato il nuovo rapporto in cui mostra quali sono i migliori smartphone per comparto fotografico, come avviene annualmente in questo periodo. I risultati sono per certi versi sorprendenti, e sono divisi per categorie.

Di seguito i risultati:

Ideale per le fotografie: Huawei P40 Pro . Secondo DXOMark, con un punteggio di 140, lo smartphone top di gamma 2020 è "attualmente il miglior dispositivo per scattare immagini fisse tra quelli presenti nel database". In particolare, le fotografie scattate con la fotocamera principale del P40 Pro hanno mostrato una gamma dinamica molto ampia ed un bilanciamento tra trama e rumore da leader della categoria. La società francese ha anche elogiato la capacità di zoom;

Il rapporto completo è disponibile sul sito web ufficiale di DXOMark.