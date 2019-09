DXOMARK incorona Mate 30 Pro, è sua la migliore fotocamera su smartphone

C'era molta attesa per la pubblicazione, da parte di DXOMARK dell'analisi sul comparto fotografico di Huawei Mate 30 Pro, lo smartphone top di gamma presentato dalla società cinese la scorsa settimana. La recensione è online da poco ed il punteggio attribuito dagli analisti è impressionante: 121 punti, che lo rendono il re della fotografia mobile.

Come si può vedere dal video presente in apertura, e la tabella riassuntiva presente in calce, il nuovo record è gran parte costituito dal fenomenale punteggio ottenuto in fase di scatto delle fotografie, 131, cinque punti in più rispetto al Galaxy Note 10+ 5G, che era il precedente leader della classifica.

Per quanto riguarda le lenti anteriori per i selfie, invece, Mate 30 Pro si è fermato a 93 punti, un dato non in linea con i diretti concorrenti. Dal punto di vista fotografico, i punteggi più alti sono stati registrati dall'autofocus, l'esposizione e lo zoom.

Dal fronte video invece il rating complessivo è di 100 punti. I redattori di DXOMARK sono stati impressionati anche in questo caso dall'autofocus e dal sistema di stabilizzazione.

Per effettuare l'analisi sono state scattate oltre 1600 immagini di test e più di due ore di filmati sia in ambienti di laboratorio che in condizioni naturali, interne ed esterne, utilizzando le impostazioni predefinite della fotocamera.

La recensione completa è disponibile a questo indirizzo.