DxOMark: 'la fotocamera di iPhone XS Max è una delle migliori di sempre'

DxOMark nella giornata di oggi ha pubblicato i dati finali dell'analisi effettuata sul comparto fotografico dei nuovi iPhone XS ed XS Max. Nello specifico, il modello Max ha raggiunto un punteggio complessivo di 105 punti, al di sotto solo di Huawei P20 Pro, ma piazzandosi dinanzi al Galaxy Note 9 ed Huawei P20.

Nel coso dei suoi test DxOMark ha osservato che la qualità fotografica e video del cellulare è "eccellente" in piena luce, con "una gamma dinamica molto ampia e buoni dettagli".

Per quanto riguarda la qualità fotografica, gli analisti hanno riscontrato che l'esposizione nelle immagini esterne "tende ad essere azzeccata", garantendo livelli di dettaglio alti e colori piacevoli.

Interessante anche la parte sulla nuova funzionalità Smart HDR di Apple, che genera immagini con "ottima esposizione dell'obiettivo ed un'ampia gamma dinamica in tutte le condizioni". A livello video, iPhone XS Max ha raggiunto un punteggio di 96, garantendo una "qualità video eccezionale in piena luce".

In conclusione, secondo DxOMark iPhone XS Max ha "una delle migliori fotocamera mobili" mai testate, con miglioramenti evidenti in molte aree rispetto ad iPhone X dello scorso anno. La fotocamera viene definita "molto affidabile nel complesso" ed in grado di fornire "buoni risultati".

In condizioni di scarsa luminosità però DxOMark ha rilevato che il rumore diventa "un pò più invadente rispetto agli altri telefoni di fascia alta", e le capacità di zoom di iPhone XS Max sono leggermente inferiori alla concorrenza, in particolare rispetto all'Huawei P20 Pro.

Nonostante ciò però gli esperti sostengono che il dispositivo rappresenta "un'opzione infallibile per qualsiasi fotografo appassionato di fotografia mobile".