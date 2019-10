DxOMark lancia il benchmark per testare l'audio degli smartphone: ecco i migliori

DxOMark, il popolare sito web famoso per le recensioni degli smartphone e fotocamere digitali, ha introdotto un nuovo test che consente di ottenere una panoramica della resa audio degli smartphone. Il punteggio misura la capacità di registrare e riprodurre tracce sonore da parte di un telefono.

Al momento sono stati testati solo sette dispositivi di cinque marchi: al primo posto si è piazzato l'Huawei Mate 20 X, con 75 punti, di poco distanziato da iPhone Xs Max di Apple (a 74) ed iPhone 11 Pro Max (71 punti). Completano la classifica il Galaxy Note 10+ (66), il Galaxy S10+ (65), Honor 20 Pro (53) e Sony Xperia 1 (45).

Per effettuare i test DxOMark ha creato un box anecoico personalizzato, ovvero una stanza in grado di assorbire il suono per testare le capacità di ricodifica dei microfoni incorporati in uno smartphone, al fine di testare la registrazione e riproduzione da parte degli altoparlanti.

Gli ingegneri del suono hanno messo alla prova gli smartphone in diversi scenari, tra cui la registrazione di video selfie, ma anche l'acquisizione di video in strada, durante un concerto o in una riunione. Secondo quanto affermato nel post, si tratta di situazioni che presentano diverse difficoltà nella registrazione audio a causa delle distorsioni e l'ambiente circostante.

Il benchmark è anche in grado di verificare la capacità dei telefoni di gestire il rumore di fondo, la direzione del suono della sorgente e l'effetto sulla registrazione in base al modo in cui lo si impugna.

E' anche stata creata una stanza di ascolto speciale per testare la capacità di riproduzione. Il team del sito misura vari fattori quali il timbro, il paesaggio sonoro, il bilanciamento ed il volume, oltre che l'eliminazione del rumore e di frequenze indesiderate.