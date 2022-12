DxOMark premia il miglior selfie-smartphone del 2022: non è né iPhone 14 né Galaxy S22

Qual è il miglior smartphone per i selfie al mondo? Qualcuno potrebbe pensare ad iPhone 14 Pro Max, a Samsung Galaxy S22 Ultra o a Google Pixel 7 Pro, ma si sbaglierebbe. Stando ai dati di DxOMark, infatti, il miglior selfie-smartphone al mondo è Huawei Mate 50 Pro, il nuovo top di gamma di Huawei, arrivato in Italia solo lo scorso mese.

Il risultato di DxOMark è più che affidabile, dal momento che la compagnia si occupa quasi esclusivamente di fotocamere per smartphone e di confronti tra queste ultime, valutando ogni possibile variabile, dallo zoom all'autofocus, dalla resa dei colori al rumore di fondo. Insomma, quello pubblicato da DxOMark è un risultato con cui è difficile discutere.

Nello specifico, Huawei Mate 50 Pro ha ottenuto 145 punti, il punteggio massimo finora attribuito da DxOMark, alla pari con iPhone 14 Pro e Pro Max. Questi ultimi, però, hanno ottenuto un punteggio complessivo di 146 punti, leggermente inferiore ai 149 del top di gamma Huawei.

Per fare un confronto, Google Pixel 7 Pro ha ottenuto 142 punti, gli stessi di Huawei Mate 40 Pro e di Huawei P40 Pro. Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, arriva a soli 135 punti, gli stessi dell'S21 Ultra: paradossalmente, il Galaxy S20 Ultra ha ottenuto 137 punti sulla piattaforma, con un risultato migliore dei suoi successori.

La fotocamera frontale di Huawei Mate 50 Pro è un obiettivo da 13 MP con f/2.4 e distanza focale di 18 millimetri: la lente può girare video in 4K fino a 60 fps e in 1080p in slow motion fino a 240 fps. DxOMark, inoltre, ha elogiato la fotocamera di Mate 50 Pro per via dell'esposizione accurata e per la sua ottima rappresentazione dei toni della pelle degli esseri umani. A proposito, avete già dato un'occhiata al nostro unboxing di Huawei Mate 50 Pro?