DXOMark promuove iPhone 14 Pro Max: è suo il miglior display su smartphone

Puntuale, ad una settimana esatta dal lancio ufficiale, è arrivata l’analisi di DXOMark del pannello dei nuovi iPhone 14 Pro Max. Gli esperti hanno analizzato il pannello integrato da Apple, che ha ottenuto la bellezza di 149 punti e si è piazzato al primo posto della classifica.

I punti di forza messi in evidenza nel rapporto su iPhone 14 Pro Max di DXOMark sono: facilità di utilizzo dello smartphone all’esterno (con luminosità che si avvicina ai 2000 cd/mq), modalità HDR e quasi totale assenza di cali di framerate durante le sessioni di gaming o la visione di contenuti.

Non mancano ovviamente i punti a sfavore: i redattori puntano il dito verso la visione laterale, ma anche verso i colori che tendono al verde.

Complessivamente, però, grazie ad un punteggio elevatissimo ora lo smartphone top di gamma 2022 di Apple è al primo posto nella classifica generale dei display.

Promosso anche il comparto audio: gli esperti notano che è adatto a guardare film, giocare ed ascoltare musica, ma rappresenta anche un’ottima scelta per catturare forti sorgente sonore come concerti, opere teatrali ed altro. Gli aspetti negativi riguardano la distorsione durante l’ascolto musicale a volume massimo ed una infiltrazione di rumore ambientale quando si registra all’esterno. In questa classifica, iPhone 14 Pro Max è al settimo posto.

Nella notte italiana Apple ha rilasciato anche iOS 16.0.2 per iPhone 14, che affronta alcuni dei problemi segnalati dagli utenti.