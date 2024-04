Dying Light 2 Stay Human per PS5: -73%, un AFFARE incredibile

Un'offerta da leccarsi i baffi è appena comparsa sulle pagine Amazon di Dying Light 2, l'ultima iterazione della serie survival horror di Techland. La versione PS5 del titolo tocca così un minimo storico: occasione d'oro per chiunque voglia recuperare il secondo episodio.

Dying Light 2 Stay Human tocca così il punto più basso degli ultimi due anni, gli stessi che ci separano dalla sua uscita avvenuta nel 2022, quando l'ultima fatica di Techland fece il suo esordio. Lo sconto porta il titolo a 18,80€, per un taglio del 73% dal prezzo originale. Uscito per current e old gen, Dying Light 2 Stay Human conferma l'ottimo lavoro compiuto dagli sviluppatori con il primo episodio della saga, Dying Light. Il secondo capitolo ha inoltre conquistato il favore della critica, quella di Everyeye compresa, come potete leggere nella recensione di Dying Light 2, a cura della nostra redazione.

Anche in questo Dying Light 2 vestiremo i panni dell'abitante di una civiltà ormai caduta nel baratro a causa di un virus che ha reso gli esseri umani, o almeno buona parte di essi, dei temibili zombie cannibali. Rispetto al primo capitolo della serie survival horror, Dying Light 2 Stay Human va a ad approfondire diversi aspetti del gameplay e, di conseguenza, ad ampliare notevolmente la longevità del titolo. Dovremo quindi farci strada in una capitale europea distopica e fittizia, tale Villedor, tra missioni secondarie, incarichi, collezionabili e livellamento del protagonista tra armi di diversa natura.

